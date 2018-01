Ponte testa esquema com o Fluminense A Ponte Preta está otimista para enfrentar o Fluminense, neste sábado, às 15 horas, no seu primeiro teste oficial com vistas ao Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Sportv. O técnico Marco Aurélio disse que um amistoso deste nível é importante. ". Ainda mais enfrentando um time como o Fluminense. Assim os jogadores vão se acostumando com a dureza que vão encontrar no Brasileiro", argumentou o técnico, que pretende testar o esquema 4-2-3-1 com dois volantes, três meio-campistas e apenas o artilheiro Washington no ataque. Nesta partida, a Ponte vai ter duas estréias: o lateral-esquerdo André Silva e o meia Marquinhos, que veio da Portuguesa. O ex-vascaíno André Silva está muito feliz pelo simples fato de poder voltar a jogar. No clube carioca ele não teve muitas oportunidades. "Estou muito satisfeito em voltar a atuar pela Ponte. Pena que este amistoso vai ser longe da torcida. Vamos tentar buscar uma vitória, mesmo jogando no Rio", afirmou o lateral. A Ponte não poderá contar com um dos seus principais jogadores: o meia Piá. O polêmico atleta foi afastado por 15 dias pelo técnico Marco Aurélio, para esfriar a cabeça. Na última segunda-feira, Piá se envolveu em um acidente de carro e quebrou um dedo. O carro do atleta acabou batendo na traseira de outro veículo na Rodovia Anhanguera. Na lateral-direita, posição carente do elenco, Marco Aurélio improvisou o zagueiro Alex Oliveira. A diretoria ainda busca um lateral para fechar o elenco para o Brasileiro. Daniel não deve vir mais, já que está sendo utilizado pelo técnico Celso Roth, no Palmeiras. O clube pode tentar Neném, em litígio com o Cruzeiro, e Maurinho, do Flamengo.