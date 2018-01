Ponte transfere obrigação a Corinthians Sob muita pressão por conta da vice-lanterna no Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos, o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, encontrou uma maneira de aliviar o peso nas suas costas. Para ele a obrigação de vencer é do Corinthians, que perdeu os últimos dois jogos e precisa da reabilitação. "Se fossemos enfrentar o Tabajara, com certeza, a obrigação de vitória era nossa. Mas, neste caso, não. O Corinthians é candidato ao título e não pode perder três jogos seguidos, então t erá que vir para cima", acredita Abel Braga que assegura gozar de ampla retaguarda da diretoria para manter seu trabalho no Majestoso, independente de qualquer resultado neste domingo, mesmo se for outro tropeço. "Nós jogamos bem contra grandes clubes co mo Grêmio e Vasco que saíram para o jogo, abrindo espaço para nosso jogo", completou. Mas a semana foi tensa. O revés no dérbi, maior duelo de Campinas, vale por muitas derrotas contra qualquer outro adversário. E a Ponte perdeu do Guarani por 2 a 0. O técnico até se sujeitou a conversar com líderes de torcida para serenar os ânimos. "Acho que ficou tudo bem, porque expliquei a eles o que realmente acontece com o time. O apoio da torcida será fundamental, porque os jogadores estão precisando de incentivo" comentou. Para surpreender o Corinthians, o técnico Abel Braga não quer seu time apenas lançando bola no alto para Fabrício Carvalho. Esta jogada foi bem marcada pelo Guarani, na última rodada. Até com muita facilidade. O segredo é a velocidade. A ordem é para que os meias Adrianinho e Luizinho Vieira dêem o ritmo do jogo com toques de primeira. No ataque, Nenê ganhou a vaga de Sérgio Alves, artilheiro do time com seis gols. Durante o jogo, ele também terá duas opções de velocidade: o meia Vaguinho e o atacante Roger, duas revelações do clube. Os laterais Mantena e Alan foram mantidos e Ângelo substituirá Romeu, ex-Corinthians, suspenso com três cartões amarelos.