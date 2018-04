Ponte trás Jean Rolt de volta e libera Gum para o Flu

O planejamento inicial era de que o defensor ficasse emprestado ao clube do Morumbi, pelo menos, até o final do ano. "Existia uma possível venda do Miranda para a Europa e também a situação médica do Rodrigo, que estava afastado. Como a venda não aconteceu e o Rodrigo se recuperou, eu voltei", explicou o zagueiro.

O retorno de Jean Rolt praticamente concretiza a ida de Gum para o Fluminense. O jogador foi liberado para realizar exames médicos no time carioca, onde deve ser apresentado nesta terça-feira. A Ponte receberá o valor de R$ 3 milhões pelo jogador, parcelados em cinco vezes.

Outra novidade no clube campineiro foi a reviravolta no caso do meia Renato. O assessor jurídico da CBF, Valed Perry, confirmou o cancelamento da inscrição do jogador como reforço do Grêmio, e garantiu que o meia segue sendo atleta da Ponte.

"A CBF atendeu a determinação da Justiça que manda cumprir a liminar dada no último dia 8 de julho. Com isso, a CBF irá promover a readmissão imediata do jogador Renato à Associação Atlética Ponte Preta e restabelecer o contrato de trabalho entre o jogador e o clube", explicou o advogado da Ponte, Renato Ferraz.

Esta novela já se desenvolve há 40 dias e promete ter novos capítulos em breve. Tudo começou depois que o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, pagou apenas uma parcela das três previstas para comprar os direitos federativos de Renato. Sendo assim, o meia deveria retornar à Ponte.