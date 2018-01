Ponte traz atacante da Arábia Saudita A Ponte Preta anunciou, nesta terça-feira, a contratação de seu quinto reforço para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador, desconhecido da torcida, é o atacante Sérgio Júnior, que defendia o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ao lado do também brasileiro Tcheco, contratado pelo Santos. O atacante já acertou todos os detalhes com a diretoria e se apresenta ao grupo no próximo dia 14, quando deve assinar o contrato. Sérgio Júnior jogou nas categorias de base do Fluminense e se transferiu, ainda na categoria júnior, para o Roma, da Itália . Sua profissionalização deu-se no Cruzeiro-MG, quando seu treinador era Paulo Autuori, atualmente na seleção peruana. Sérgio Júnior foi a quinta contratação da Ponte Preta para o Paulistão. Antes já haviam chegado Galeano, que vai atuar como zagueiro, o lateral-esquerdo Marquinhos, o volante Henrique e o atacante Roberto Santos. Um nome que interessa à diretoria é o centroavante Evando, que se destacou na Série B jogando pelo Avaí, competição na qual marcou oito gols. O meia Harison, ex-Guarani, também foi sondado.