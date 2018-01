Ponte traz Humberto de volta ao time Sem muitas opções de atacantes no mercado, a Ponte Preta deve dar uma chance para o meia-ofensivo Humberto, que teve destacada atuação na campanha vitoriosa do Santo André, vice-campeão do Campeonato Paulista da Série A-2. Ex-júnior do clube de Campinas, ele conta com a simpatia do técnico Marco Aurélio Moreira. "Ele é muito rápido, usa bem a perna esquerda e tem corpo para segurar a defesa adversária", elogiou o treinador, que concordou com a sugestão da diretoria em repatriar o jogador. Humberto defendeu a Ponte no ano passado, quando a equipe disputou a Copa João Havelange. Ele foi revelado na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1998, quando o clube de Campinas foi o vice-campeão. Humberto era titular daquela equipe e, na ocasião, deixou Luís Fabiano - atualmente no São Paulo - no banco de reservas. Com 21 anos, Humberto teve também passagem rápida pelo Radium de Mococa, time da Série B-2 do Paulista que mantinha parceria com a Ponte. Na Série A-2 deste ano, ele marcou cinco gols pelo Santo André. "É muito mais fácil apostar num jogador nosso que pode progredir do que trazer de fora um jogador de futuro incerto", explicou o vice-presidente de futebol da Ponte, Marco Eberlin, lembrando que o Humberto ganhou boa experiência no Santo André. Por enquanto, a Ponte Preta contratou dois reforços, ambos por empréstimo: o meia Marquinhos, da Portuguesa, e o lateral-esquerdo André Silva, do Vasco. Em princípio, está descartada a vinda de um goleiro mais experiente, embora vários nomes tenham sido cogitados pela comissão técnica, como Sérgio, do Palmeiras, Hiran, do Internacional-RS, e Clémer, do Flamengo. A prioridade agora é mesmo acertar o retorno de Daniel, lateral do Palmeiras, cujo passe pertence, em partes iguais, aos dois clubes. A definição pode acontecer ainda nesta quarta-feira, em contato previsto entre as duas direções. O elenco continua treinando fisicamente sob o comando de Cristiano Nunes. Nesta terça-feira, o artilheiro Washington se reintegrou ao elenco, depois de ser dispensado para resolver problemas particulares em Caxias do Sul. A Ponte Preta estréia no Brasileiro contra o Flamengo, em local ainda a ser definido - o mais provável é que seja em Juiz de Fora, que disputa com Florianópolis o direito de sediar a partida, transferida por causa do racionamento de energia elétrica.