Ponte traz o atacante Paulo César Ainda sem saber o futuro do artilheiro Washington, a diretoria da Ponte Preta apresentou hoje o atacante Paulo César, que disputou a temporada passada pelo Vasco da Gama. A diretoria justificou a contratação, por empréstimo, com a possibilidade de ter em mãos um jogador com potencial técnico elevado, e que poderá ajudar muito o time no torneio Rio-São Paulo. Pelo clube carioca, Paulo César realizou 17 partidas e marcou 8 gols. Com 23 anos, o jogador iniciou sua carreira em São Luís do Maranhão, em 97, e foi transferido para o Auto-Esporte, da Paraíba. Foram duas temporadas, em 99 e 2000. No ano passado foi contratado pelo Olaria-RJ e, em seguida, pelo Vasco da Gama. Natural de São Luís, Paulo César tem 1,88m de altura e pesa 79 quilos. A situação de Washington está estranha. Ele, junto com o volante Mineiro, foram vetados pela diretoria de participarem do jogo-treino contra o São Bento, neste sábado, em Campinas. A diretoria estaria mantendo contatos com o São Paulo, que está vendendo França para o Bayer Luverkusen, da Alemanha, e perdeu Luis Fabiano. Com relação a Mineiro, apesar dos desmentidos em Belo Horizonte, continuam as negociações para seu empréstimo ao Cruzeiro. O atacante Macedo renovou contrato por um ano. O meio-campo Clodoaldo foi emprestado ao Mogi Mirim; o atacante Giuliano foi cedido ao Brasil de Pelotas e Thiago Anziotto está indo para o Remo, de Belém.