Ponte: Vadão faz aposta em revelação Um dos primeiros a dar chance a Kaká no time profissional do São Paulo, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, sempre buscou novos talentos nos clubes por onde passou. Na Ponte Preta não é diferente e ele aposta no meia Caio, de 18 anos, revelação da Copa São Paulo de Juniores, como solução para a meia de ligação. Tanto que o garoto está confirmado para enfrentar o União São João, quinta-feira, em Araras. "Posso garantir que não é nenhum tipo de invenção. O garoto mostrou qualidades e supriu um vazio por falta de um jogador que realizasse a função de ligar o meio campo ao ataque", garante Vadão. Apesar das 12 contratações da diretoria, o clube ficou sem um meia específico para a ligação e também sem um atacante de velocidade. Vadão só vai confirmar o time após o último treino desta quarta-feira, mas o volante Henrique está ganhando a preferência para assumir a vaga de Romeu, que ficará dois jogos suspensos. Uma por ter recebido o terceiro cartão amarelo e outra por ter sido expulso na vitória, de 2 a 1, sobre a Portuguesa de Desportos. No ataque, a vaga de Roger, suspenso com três amarelos, deve ser ocupada por Romualdo, que ganhou a preferência sobre Roberto Santos e Sérgio Júnior. O elenco, desde domingo, está concentrado na vizinha cidade de Indaiatuba. A Ponte somou apenas quatro pontos em cinco jogos.