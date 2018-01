Ponte: Vadão promete ?mudança radical? Em situação delicada na classificação do Campeonato Paulista, com apenas quatro pontos e ocupando a 18ª posição, a Ponte Preta corre atrás de reforços. Os primeiros nomes começam a aparecer pelos lados do Majestoso. O zagueiro indicado pelo técnico Vadão é Valdomiro, com quem trabalhou no Bahia. Para o meio de campo, dois volantes estão na lista: Émerson, do Atlético Mineiro, e Luciano Santos, ex-Grêmio. A diretoria também estaria atrás de um meia, mas até agora nenhum nome veio à tona. Por outro lado, a comissão técnica programou esta semana como a última com atenção para o aprimoramento físico. Depois o tempo será ocupado basicamente pelas partes técnica e tática. Preocupado com o baixo rendimento do time em sete rodadas, Vadão já avisou que fará mudanças radicais no "nos três setores: defesa, meio campo e ataque". O sistema de jogo também deve ser mudado já para enfrentar o União Barbarense, sábado, no Majestoso, em Campinas.