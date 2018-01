Ponte vai atacar o frágil América A Ponte Preta promete ser totalmente ofensiva contra o América, hoje, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Essa é a estratégia do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, para defender a liderança do torneio Rio-São Paulo. A principal atração do time é o artilheiro Washington, que mesmo tendo que se apresentar à noite na seleção brasileira, promete festejar com a torcida marcando gols. Ele já tem três gols e não pretende desperdiçar a chance de lutar pela artilharia. Washington desfalcará o time em dois jogos importantes durante a semana. Quarta-feira, em Campinas, diante do Coritiba, pela Copa do Brasil, e na sexta-feira diante do Fluminense, no Maracanã, pelo Rio-São Paulo. Último colocado, o América quer surpreender a Ponte e conquistar, pelo menos, o primeiro ponto. A expectativa do técnico Mário Marques é a de que a equipe melhore a partir desta rodada, porque os jogadores já estão com um bom entrosamento.