Ponte vai atrás de técnico e reforços A direção da Ponte Preta e a Olimpic Team, nova empresa que gerencia o futebol do clube, prometem correr contra o tempo para acertar o elenco visando o Campeonato Paulista da Série A1. A apresentação dos jogadores está marcada para dia 5 de janeiro, mas até agora nem a comissão técnica foi definida. "Temos bons contatos e vamos passar os próximos dias de festas buscando alternativas" prometeu Silvio Godoy, novo homem forte do futebol no Majestoso. Ele representa a empresa italiana que assumiu o clube até dezembro de 2005, com a responsabilidade inicial de formar o time para esta temporada. "Será um dura missão, mas estamos nos organizando e por isso estou muito otimista", comentou. Ainda não está definido o nome do novo técnico, que poderia ser alguém mais próximo ao clube, do estilo caseiro. Entre eles aparece Pardal, Celso Teixeira, Estevam Soares e Marco Aurélio Moreira que acaba de retornar do Japão. O vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlin, continua negociando a saída dos dois principais destaques do time no Campeonato Brasileiro: o atacante Jean, que deve ir para o AEK da Grécia, e o zagueiro Gabriel, que também deve ir para o exterior.