Ponte vai de time misto contra Vitória A história não cheira bem, mas é verdade. Os dirigentes da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, vice-presidente, e Ricardo Koyama, diretor de futebol, anteciparam nesta sexta-feira a viagem para Salvador a fim de tratar do reempréstimo do atacante Alecsandro, que pertence ao clube baiano. Não por coincidência, o Vitória precisa dos três pontos que disputará com o time campineiro, domingo, às 16 horas, no Barradão, para fugir do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. No Majestoso, porém, todos adotaram a lei do silêncio. Os dirigentes sumiram, a assessoria de imprensa desconhecia o assunto e o atacante acabou sendo a grande ausência no coletivo desta tarde por determinação da diretoria. "O objetivo é preservar o jogador que pertence ao próprio Vitória. Imagina se ele faz um gol lá!", explicou o técnico Nenê Santana. Desde o início da semana já se esperava por vários desfalques. Eles foram confirmados após o coletivo. Estão fora cinco titulares: o zagueiro Gustavo, suspenso com três cartões amarelos; o zagueiro Alexandre, além dos volantes Romeu e Lindomar, ambos liberados para resolver problemas particulares; e o atacante Alecsandro, vice-artilheiro do time, com seis gols. Nenê Santana tentou armar o time da melhor maneira. Na defesa improvisou o volante Marcus Vinícius, que volta de suspensão, ao lado de Luís Carlos. No meio-campo, improvisou o lateral Luciano Baiano ao lado dos volantes Flávio e Ricardo Conceição e do meia Danilo. No ataque, a ausência de Alecsandro será suprida pela entrada de Anselmo. A desfalcada Ponte Preta garante que vai tentar uma despedida honrosa em Salvador. O time tem 61 pontos, ocupa a 11ª posição, mas não tem mais chance de brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. A delegação viaja neste sábado para a capital baiana, onde encontrará os dirigentes que anteciparam a viagem para tratar de negócios. Com certeza, não viajaram para curtir a apimentada culinária baiana.