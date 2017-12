Ponte vai em busca da vitória salvadora A Ponte Preta quer superar obstáculos e tabus para não desperdiçar a chance de vencer o São Paulo, neste domingo à tarde, em Campinas. Tendo apenas três jogos para evitar o rebaixamento, o time precisa de quatro pontos para não cair . Então, a ordem do técnico Abel Braga aos jogadores é "colocar o coração na ponta das chuteiras" e o pedido da diretoria para a torcida é que transforme o Majestoso num verdadeiro caldeirão. Este é o clima no clube, onde os jogadores parecem empenhados e dispostos. Desde quinta-feira eles estão concentrados para este jogo considerado uma decisão. Com salários atrasados há vários meses, nas últimas rodadas o time viveu de alguns "repentes". A ssim aconteceu na vitória sobre o rival Guarani, por 3 a 1, mesmo no Brinco de Ouro, e na última rodada quando os jogadores se superaram no empate de 1 a 1 com o Coritiba, no Paraná. Há motivos de sobra para vencer. O principal deles é um débito com a própria torcida, uma vez existe um longo período de jejum de vitórias em casa. São 10 jogos disputados, com quatro derrotas e seis empates, num total de 144 dias. A Ponte também é o tim e que mais empatou no Brasileiro: 17 vezes. Em relação ao São Paulo, não ganha desde 1999, embora só disputasse três jogos com o tricolor. Foram dois empates e uma derrota. O curioso é que os dois times não se enfrentam em Campinas desde o dia 3 de março de 2001, quando empataram em 2 a 2. No seu estilo polêmico de expor suas opiniões, Abel Braga não tem dúvida da postura dos seus jogadores: "Tenho certeza de que eles vão comer grama". E pode realmente vencer o São Paulo, como aconteceu no primeiro turno, no Morumbi, por 2 a 1. Desta vez terá também o apoio da torcida, que praticamente adquiriu os 10 mil ingressos promocionais ao custo de R$ 5,00 de um total de 14.900 ingressos colocados à venda. O Majestoso vai viver uma tarde de festa e decisão, pelo menos para a Ponte Preta que ocupa a 1ª posição, com 46 pontos. Depois pegará o Flamengo, no Maracanã, e o Fortaleza, em Campinas. O time será basicamente o mesmo que se deu bem no empate com o Coritiba. Uma mudança é forçada: Carlos Alexandre entra na lateral direita no lugar de Marquinhos, que cumpre suspensão automática por ter sido expulso. Ângelo, que não participou do coletivo por causa de uma lesão muscular, pode ser substituído por Rafael Ueta.