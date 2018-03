Ponte vai em busca de mais dois reforços A Ponte Preta continua a procura de um atacante e meia para a disputa do Campeonato Brasileiro. O meia mais cotado é o de Lindomar, que joga no futebol do Catar. O atacante Valdir Papel, do Sport Recife, também está nos planos. Outro meia que poderá acertar com o time de Campinas é Cairo, que já defendeu o Guarani e Atlético-MG e hoje está sem clube. As negociações com Valdir Papel, no entanto, prometem ser um pouco mais complicadas, já que o jogador faz parte dos planos de Palmeiras e São Paulo. O volante Romeu e o lateral-direito André Cunha podem deixar o clube. Romeu negocia sua transferência para um clube do futebol de Portugal. André Cunha interessa ao Vitória e também ao Palmeiras.