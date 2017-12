Ponte vai enfrentar o Grêmio em Pelotas A Ponte Preta vai enfrentar o Grêmio, sábado, às 18h10 horas, em Pelotas. A confirmação só aconteceu nesta terça-feira à tarde por parte do departamento técnico da CBF mas não alterou os planos da comissão técnica que pretende fazer de tudo para se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. O objetivo é manter viva as chances de assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana em 2005. "Não importa se vamos jogar no Estádio Olímpico ou em outro campo, porque precisamos pensar em somar pontos", disse o técnico Nenê Santana, considerando um risco enfrentar um time ameaçado pelo rebaixamento. "É jogar contra o desespero. Se eles estiverem num dia bom, a situação fica ruim para a gente", alerta. Curiosamente, uma vitória da Ponte Preta pode ajudar o seu maior rival, o Guarani, vice-lanterna e que também luta contra o descenso. Passada a ressaca da goleada sofrida para o São Caetano, no último domingo, por 3 a 0, os jogadores voltaram aos treinamentos na manhã desta terça-feira. Atualmente na nona posição com 58 pontos, se o Campeonato Brasileiro terminasse agora, a Ponte estaria classificada à competição internacional. Segundo o treinador, isto se deve à combinação favorável de resultados. "Felizmente os resultados têm colaborado conosco. Por isso, temos chances reais de classificação", comentou Nenê. Para o confronto diante dos gaúchos, o treinador não poderá contar com os volantes Romeu e Ricardo Conceição, ambos suspensos. Em contrapartida, o meia-atacante Júlio César está de volta, após cumprir automática. Outras duas novidades podem ser as voltas do zagueiro Alexandre e do lateral-esquerdo Bill, ambos recuperados de contusões.