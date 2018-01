Ponte vai insistir na volta de Daniel Sem encontrar um jogador para reforçar a lateral direita no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta pode recorrer a um velho conhecido: Daniel, do Palmeiras. A volta do jogador para o estádio Moisés Lucarelli está sendo articulada pelo próprio presidente Sérgio Carnielli com o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi. O acordo pode sair, uma vez que os dois clubes dividem o passe do jogador. A vinda de Daniel para o Majestoso estaria apenas na permanência do paraguaio Arce no Parque Antárctica. O técnico Marco Aurélio Moreira não esconde a sua vontade de contar com o jogador, que foi indicado por ele mesmo quando ainda dirigia o Palmeiras. Metade do passe de Daniel foi comprado por US$ 1,6 milhão. Só depois de esgotadas as negociações é que a diretoria vai tentar outra opção. Os dirigentes não confirmaram a informação de que o artilheiro Washington estaria sendo emprestado ao Corinthians. A idéia continua ser negociá-lo com o futebol do exterior por US$ 6 milhões. Na semana passada, o atacante teve seu contrato prorrogado para dezembro de 2004, ganhando R$ 50 mil por mês e com multa rescisória de US$ 10 milhões. Por enquanto, foram apresentados dois reforços para a disputa do Brasileiro: o meia Marquinhos, emprestado junto à Portuguesa de Desportos, e o lateral-esquerdo André Silva, que estava no Vasco da Gama-RJ. A semana de treinos do clube está reservada para exames médicos e avaliações físicas sob o comando do preparador Cristiano Nunes.