Ponte vai jogar fechada contra Botafogo As experiências ofensivas do técnico Marco Aurélio Moreira na Ponte Preta devem ficar limitadas apenas ao jogo contra o Figueirense, quando o time campineiro perdeu, por 2 a 0, mesmo atuando no estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso. Existe toda uma expectativa de que o time volte a atuar fechado, priorizando a marcação, no jogo diante do Botafogo, sábado à tarde, em Niterói. O técnico, porém, não se pronunciou oficialmente, mesmo porque só atende a imprensa duas vezes por semana, às quartas e sextas-feiras. Ele já adiantou que o lateral André Cunha e o volante Romeu vão retornar ao time após cumprirem suspensão automática. Sairão, respectivamente, Alexandre Paulista e Rafael Rodrigues. O seu maior desafio será mesmo encontrar um companheiro para Weldon no ataque. O meia Rafael Ueta não se deu bem diante do Figueirense, como já tinha acontecido com Macedo e Flávio Guilherme. O titular Anselmo continua vetado pelo departamento médico com tendinite no joelho direito. Apesar de ter perdido seus últimos dois jogos em casa, a Ponte ainda se mantém numa boa posição, ocupando o nono lugar com 14 pontos. À parte a definição do time, a diretoria colocou em prática o plano de reduzir em 20% o elenco profissional, que contava com 44 jogadores. Já foram liberados cinco jogadores e outros quatro ou cinco serão dispensados ainda nesta semana. Saíram os meias Xandão, Robert e Robert Fernandes, o lateral-esquerdo Márcio Oliveira e o atacante Thiago Martins. O volante Rodrigo Botelho, ex-Fiorentina da Itália, e o meia Renato Medeiros, também estão na lista de corte.