Ponte vai jogar pelo regulamento Depois de lutar até o último jogo pelo primeiro lugar da fase de classificação, a Ponte Preta traça planos para disputar as semifinais do Campeonato Paulista em cima da vantagem de dois empates diante do Botafogo. O técnico Nelsinho Baptista tem uma posição clara sobre o assunto. "É um jogo de 180 minutos e nós vamos jogar dentro deste regulamento". Mas ele faz questão de ressaltar os méritos do próximo adversário, com quem empatou na fase classificatória em 1 a 1, também em Ribeirão Preto. "Serão dois jogos difíceis, principalmente pela rivalidade que existe entre os clubes do interior". A vantagem, no momento, é da Ponte Preta, que garantiu o título simbólico de "bicampeã do interior". O primeiro lugar na fase de classificação já rendeu ao clube o prêmio de R$ 300 mil, por parte da Federação Paulista. O técnico demonstra absoluta confiança, apesar dos inúmeros desfalques para o primeiro jogo, domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O principal deles é o meia Piá, considerado o maior articulador do time. "Ele realmente é um grande jogador, que atravessa uma fase excepcional. Mas nós vamos nos preparar para jogar sem o Piá", tranqüiliza o técnico. Piá foi expulso contra o Rio Branco por provocar a torcida adversária após um dos gols da vitória de 2 a 1. Como é sua segunda expulsão, ele terá que cumprir dois jogos estando, portanto, fora das semifinais e só voltando a atuar caso a Ponte Preta dispute as finais. O provável substituto de Piá é o meia Marco Aurélio, que tem características diferentes do titular. O novo meia é mais ofensivo e tem maior poder de definição de jogadas, já tendo marcados gols históricos com a camisa do time. Na Copa João Havelange ele marcou um gol olímpico contra o Santos e um gol do meio-campo contra o Atlético Mineiro.