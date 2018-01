Ponte vai mudar esquema outra vez O técnico Abel Braga está tentando de tudo para levar a Ponte Preta a uma vitória no Campeonato Paulista. Após duas derrotas em dois jogos e muitas alterações no time, o técnico resolveu mexer novamente no esquema tático. A Ponte começou o Paulistão num 4-4-2, disfarçado em 3-5-2, já que o volante Roberto atuava praticamente como um terceiro zagueiro, ao lado de Rodrigo e Marinho. Depois da derrota para o Ituano por 2 a 1, o treinador alterou o esquema, para desta vez, o tradicional 4-4-2. Outra derrota, agora para o Rio Branco, por 3 a 2. A bola da vez agora no Estádio Moisés Lucarelli é o atacante Sérgio Alves, contratado no início do ano, o ex-matador do Guarani surge como maior esperança de dias melhores para os torcedores pontepretanos. Abel deverá escalá-lo contra o Mogi Mirim, no domingo, em Campinas, desde o início, mas ao lado de Lucas e Jean, deixando o time num 4-3-3. Com isso, quem vai para o banco de reservas é o meia Hernani, muito criticado pela torcida. Sérgio Alves, porém, não está muito esperançoso quanto às chances no Paulistão. "Ficou difícil nossa classificação, mas acho que ainda temos uns 70% de chances de passar à outra fase", disse.