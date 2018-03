Ponte vai repetir escalação sábado Pela primeira no Campeonato Brasileiro, o técnico da Ponte Preta, Abel Braga, poderá repetir o mesmo time em dois jogos consecutivos. A prova disso é que para enfrentar o Paraná, sábado, em Curitiba, o treinador não tem nenhum problema de suspensão ou contusão em relação à vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG na última rodada. Para melhorar ainda mais, o lateral-direito Mantena cumpriu suspensão e está à disposição de Abel. Mas, com a boa atuação do prata da casa Dênis, o time não deverá ter mudanças. Nesta quarta-feira a ausência no treinamento do CT do Jardim Eulina foi o goleiro Alexandre Negri. Ele ficou no clube fazendo trabalho de fortalecimento muscular em companhia de Piá, Rodrigo e Riva, que estão fazendo fisioterapia para se recuperar de cirurgias.