Ponte vai tentar quebrar tabu na quinta Precisando vencer para escapar das últimas posições, a Ponte Preta tenta ainda quebrar um tabu de quatro anos (seis jogos) sem vitórias sobre o São Paulo em Campeonatos Brasileiros. A chance disto acontecer será nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada da competição. No geral o retrospecto é ainda maior em favor do time da capital paulista. Em 105 jogos entre as duas equipes, apenas 14 vitórias da Ponte Preta e 58 do São Paulo. A última vitória dos campineiros aconteceu em 21 de novembro de 1999, quando venceu por 2 a 1 o primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão. No Morumbi o jejum é ainda maior. O time de Abel Braga não vence no campo do adversário desde 1981. Para este jogo o técnico Abel Braga não poderá contar com seus dois zagueiros titulares. Gerson, expulso, e Gabriel, servindo à Seleção Brasileira Sub-20, darão lugar a Rafael Santos e Luís Carlos, respectivamente.