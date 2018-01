Ponte vai testar novas mudanças Segurando a lanterna do Grupo 1 do Campeonato Paulista, sem somar pontos em dois jogos, o técnico Abel Braga da Ponte Preta, admite que poderá promover novas mudanças para o jogo contra o Mogi Mirim, domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ele promete testar várias fórmulas durante os treinos da semana para dissipar a "síndrome de treinar bem e jogar mal". A principal novidade será, com certeza, a estréia do meia-atacante Sérgio Alves, que na temporada passada defendeu o rival da cidade, o Guarani. Ele já treina há 10 dias e, mesmo sem estar 100% fisicamente, se colocou à disposição do técnico. Ele também admite recolocar o meia Luizinho Vieira e não descarta a possibilidade de colocar Elivélton no meio-campo para ganhar qualidade no passe. No caso, Ronildo estrearia na lateral-esquerda. O zagueiro Marinho, que cumpriu suspensão automática, vai retornar n o lugar de Luiz Carlos. Enquanto as mudanças são apenas teóricas, Abel Braga conversou muito com os jogadores na apresentação, nesta terça-feira. Ele exige uma postura mais positiva do time, que perdeu para o Ituano, por 2 a 1, e para o Rio Branco, por 3 a 2.