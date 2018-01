Ponte vence a primeira no Paulista Mesmo com um futebol de pouca qualidade técnica, a Ponte Preta venceu o Mogi Mirim, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Esta foi a primeira vitória do time campineiro no Campeonato Paulista. A equipe somou três pontos e deixou a lanterna do Grupo 1 para o Mogi, com um ponto. Precisando vencer, a Ponte Preta perdeu o goleiro Hiran. Alegando problemas particulares, ele deixou a concentração e Alexandre Negri iniciou o jogo. Logo nos primeiros minutos, outra baixa: o atacante Lucas sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Fabrício Carvalho. Com muitos erros nos passes, a Ponte facilitou o sistema de marcação do Mogi Mirim, armado por Luis Carlos Winck no 3-5-2. O domínio territorial do time da casa, porém, não foi traduzido em gols devido à falta de criatividade e a inoperância nas finalizações. No intervalo, os jogadores campimeiros receberam uma justa e sonora vaia. No segundo tempo, o técnico Abel Braga colocou Adrianinho no lugar de Sérgio Alves, que deixou o campo cansado e sem saber se era atacante ou meio-campista. A melhor chance de gol saiu com Adrianinho, cobrando falta, aos 11 minutos, mandando a bola na trave. O tão esperado gol saiu aos 23 minutos, após bom cruzamento de Luciano Baiano para a cabeçada de Fabrício Carvalho. O goleiro Marcelo Galvão praticou a defesa parcial, mas no rebote o zagueiro Rodrigo completou: 1 a 0. Winck tirou o ala direito Passos para a entrada do meia-atacante Claiton. Mas nada mudou para o Mogi, que sofreu o segundo gol aos 36 minutos, marcado por Piá, após receber o passe de Adrianinho. O Mogi mostrou ser um time limitado e a Ponte um time todo desfigurado. Ficha Técnica: Ponte Preta: Alexandre Negri; Luciano Baiano, Marinho, Rodrigo e Elivélton; Roberto, Fabinho e Piá; Sérgio Alves (Adrianinho), Jean (Vaguinho) e Lucas(Fabrício Carvalho). Técnico: Abel Braga. Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Chicão, Paulinho e Joel; Passos (Claiton), Zé Luis, Batista, Joilson (Leandro) e Alessandro; Douglas e Cléber (Dênis). Técnico: Luís Carlos Winck. Gols: Rodrigo aos 23 e Piá aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro: Eduardo César Coronado Coelho. Cartão amarelo: Zé Luis, Chicão, Passos e Sérgio Alves. Público: 4.479 pagantes. Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.