Ponte vence a segunda consecutiva Com um gol de cabeça do atacante Tico, aos sete minutos do segundo tempo, a Ponte Preta venceu o Paraná, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli. Se a torcida não pôde ver um grande futebol, pelo menos festejou a segunda vitória consecutiva em casa, que deixa o time campineiro com 40 pontos. O Paraná, que sofreu a quarta derrota seguida, continua com 38 e entrou de vez em crise. "Acho que o mais importante são os três pontos. O time não jogou bem, mesmo porque alguns jogadores estiveram abaixo do ritmo normal. Mas vencemos", amenizou o técnico ponte-pretano Estevam Soares. Com uma formação ofensiva, a Ponte mostrou mais volume de jogo, mesmo exposta aos contra-ataques do Paraná. A rigor, porém, cada time teve apenas uma chance de gol. A Ponte, com Tico, e o Paraná, com um chute de Borges que estourou na trave. Estevam resolveu queimar duas alterações no intervalo. Ele tirou Luciano Baiano e Rafael Ueta para colocar Rissut e Izaías, respectivamente. Do outro lado, o técnico Barbieri sacou Thiago Neves para colocar Sandro. O ponte-pretano se deu melhor. Aos sete minutos, finalmente saiu o gol: após escanteio cobrado do lado direito, Tico completou de cabeça. A partir daí, o jogo teve só um panorama: a Ponte recuada esperando o adversário. O Paraná até pressionou, mas não ameaçou o goleiro Lauro. A Ponte Preta volta a jogar na próxima quarta-feira, contra o Vasco da Gama, em São Januário. No mesmo dia, o Paraná recebe o Brasiliense no Pinheirão, em Curitiba.