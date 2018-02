Ponte vence Cruzeiro e fica em segundo A Ponte Preta assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, ao vencer o Cruzeiro, por 1 a 0, neste domingo à noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time mineiro continua com 18 pontos, em sétimo lugar. Num jogo marcado por forte marcação e poucas emoções, a Ponte venceu com um pênalti cobrado por Flávio aos 41 minutos do primeiro tempo. A vitória reabilitou o time campineiro em casa, onde não vencia há 62 dias, desde quando superou o Goiás. Além disso, apagou as duas últimas derrotas em casa, para Juventude e Figueirense. Os dois times começaram o jogo bem ao perfil de seus técnicos, Marco Aurélio e Leão, priorizando a marcação. O estado ruim do gramado também ajudou para que o jogo ficasse muito truncado e faltoso, tanto que foram mostrados seis cartões amarelos só no primeiro tempo. A Ponte entrou com três zagueiros, enquanto o Cruzeiro tinha uma dupla proteção na frente de seus zagueiros. Pela disposição tática, as chances de gols foram minguadas. Dudu assustou somente aos seis minutos, quando pegou de primeira da entrada da grande área, mas a bola passou raspando a trave direita do goleiro Lauro. O time campineiro também chegou com timidez no ataque, ameaçando somente em lances de bola parada. Aos 8 minutos, Marcus Vinícius pegou belo chute após cobrança de escanteio, mas o goleiro Artur estava bem colocado e praticou a defesa. Aos 20, cobrando falta, Flávio bateu por cima e Artur subiu muito para mandar a escanteio. O gol da Ponte saiu no final. O rápido Júlio César lançou o ala direito André Cunha dentro da grande área, sendo empurrado pelo lateral Leandro: pênalti. Na cobrança, Flávio, com categoria, deslocou o goleiro. No intervalo, o técnico Émerson Leão "rasgou o verbo" com os cruzeirenses. Não gostou da desculpa dos jogadores pelo gramado e mandou seu recado: "Vocês não estão jogando no Bangu. Vamos para o campo e tratem de dar o máximo para virarmos este jogo". Além do aviso em tom de ameaça, Leão deixou dois jogadores nos vestiários: Martinez e Wendell para as entradas, respectivamente, de Márcio e Lima. Do lado da Ponte, Marco Aurélio pediu mais atenção na marcação e avisou seus jogadores para explorar os contra-ataques. O meia Júlio César era o ponte-pretano mais perigoso, caindo pelo lado esquerdo do ataque. Aos 14 minutos, Leão tentou sua última cartada ao colocar Guilherme, voltando de contusão, no lugar de Dudu, no ataque. Depois, a Ponte reforçou a marcação com Ângelo no lugar de Marcus Vinícius, que estava com cartão amarelo, e tentou ganhar velocidade com Vaguinho pelo lado direito no lugar de Anselmo e Bill, na lateral-esquerda, no lugar de Flávio. A partir daí, Zé Maria passou a atuar pelo meio campo. O time mineiro chegou a ameaçar aos 18 minutos, quando Jardel acertou o travessão de Lauro. Mas o apático Cruzeiro não criou outra chance real para empatar. A Ponte tratou de se defender, porque a vitória deixou o Majestoso em festa. Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrentará o São Paulo, sábado, no Morumbi, sem Marcus Vinícius e Gustavo suspensos com três cartões amarelos. O Cruzeiro tentará sua reabilitação diante do Coritiba, domingo, no Mineirão.