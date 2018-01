Ponte vence e dispara na liderança A Ponte Preta disparou na liderança do Campeonato Paulista da Série A-1 ao vencer a Internacional por 1 a 0, nesta tarde, no Limeirão. O time campineiro agora tem 25 pontos, estando bem próximo da classificação às semifinais. Esta foi a primeira vitória da Ponte fora de casa e a primeira derrota da Inter sob o comando do técnico Luiz Carlos Ferreira, que tinha vencido os últimos três jogos. A Inter, com 14 pontos, continua ameaçada pelo rebaixamento. O jogo começou bastante equilibrado, principalmente por causa da marcação realizada no meio-campo. Mas os dois times sempre buscaram o gol. A Ponte nos contra-ataques e a Internacional explorando bem as laterais do campo. As duas principais chances do primeiro tempo foram do time da casa, com Paulinho e Luisinho Vieira, que exigiram grandes defesas do goleiro Alexandre. Logo no começo do segundo tempo, a Ponte Preta abriu o placar num descuido da defesa limeirense, que parou pedindo impedimento. O atacante Macedo lançou Piá, que virou o corpo e fez 1 a 0 sob os protestos injustificados dos jogadores da Inter. Alguns minutos depois, a Ponte poderia ter definido o placar, quando Macedo aproveitou o rebote do goleiro Nilson para marcar o segundo gol, anulado pelo juiz Anselmo da Costa. Ele alegou que o atacante tinha se adiantado na cobrança da falta cobrada por Dionísio. A Inter buscou a reação, mas passou a errar muitos passes e pouca criatividade para ultrapassar o bem montado esquema defensivo da Ponte. Com o adversário em cima, a Ponte ficou com espaços para definir garantir a vitória nos contra-ataques, perdendo pelo menos três chances reais de gol. A principal chance da Inter aconteceu aos 46 minutos, quando Vitor Hugo acertou um chute forte que bateu na trave e, no rebote, quase o oportunista Paulinho conferiu. Líder do Paulistão, a Ponte Preta vai enfrentar o Gama-DF, quarta-feira, em Brasília, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, em Campinas, houve empate sem gols.