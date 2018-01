Ponte vence e garante vantagem Com dois gols do atacante Washington, a Ponte Preta garantiu a liderança do campeonato paulista e o ponto extra para a próxima fase ao derrotar o Rio Branco de Americana por 2 a 1 no estádio Décio Vitta. A vitória do time de Campinas tirou as chances do Rio Branco de se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Washington se isolou na artilharia da competição, com 14 gols. Mesmo assim, a Ponte sofreu para chegar à vitória e contou com a ajuda da arbitragem, que não deu pelo menos um pênalti claro a favor do Rio Branco. O primeiro gol saiu logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Elivélton cruzou da esquerda e Washington completou de cabeça. No segundo tempo, o Rio Branco manteve a pressão sobre a Ponte Preta, mas acabou levando o segundo gol aos 33 minutos. Washington recebeu passe de Piá e chutou forte pequena área. Piá foi expulso em seguida ao comemorar o gol provocando os jogadores do Rio Branco que estavam no banco de reservas. O Rio Branco diminuiu aos 40 minutos, com um gol de Wilton Goiano, e levou os torcedores da Ponte ao desespero. Logo em seguida, o goleiro Alexandre foi expulso por causa de uma falta no próprio Wilton Goiano, que entrava sozinho, livre para marcar. Como o técnico da Ponte, Nelsinho Baptista, já tinha feito três substituições, Dionísio foi para o gol. Na cobrança, Rafael chutou para fora. O jogo, que teve 4 minutos de acréscimo, ficou dramático para a Ponte. O Rio Branco tentou várias vezes empatar a partida, sem sucesso.