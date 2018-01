Ponte vence e segue na Copa do Brasil A Ponte Preta venceu o Gama-DF, por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Distrito Federal, classificando-se para a terceira fase da Copa do Brasil, posição nunca alcançada pelo time campineiro. Seu próximo adversário será o Remo-PA, que eliminou o Botafogo Carioca. Sentindo a responsabilidade de atuar diante de sua torcida, o Gama acabou sendo facilmente dominado pela Ponte Preta, que tinha o volante Fabinho no seu principal destaque dentro do setor de marcação. O meia Piá também coordenava as jogadas no meio-campo , buscando colocar os atacantes em boas condições de finalização. O Gama ainda perdeu em experiência com a contusão do zagueiro Márcio Santos, logo aos 15 minutos. A impaciência da torcida também pesou contra o time da casa, que atuava com três zagueiros e errava muitos passes facilitando o sistema de marcação pontepretano. No segundo tempo, o ritmo não se alterou. E a Ponte, finalmente, abriu o placar aos 13 minutos quando Dionísio acertou o cruzamento e o oportunista Macedo não vacilou para fazer 1 a 0. Restou ao Gama, que precisava da vitória partir para o tudo ou nada. O técnico Nestor Simionatto arriscou ao tirar o zagueiro Róbson para a entrada do atacante Abimael. O time criou boas chances, mas não conseguiu superar a defesa e a presença importante do goleiro Alexandre. No contra-ataque a Ponte liquidou a fatura. Numa cobrança de falta ensaiada, a bola foi rolada para o atacante Washington que chutou forte. A bola bateu no travessão e na volta, tocou nas costas do goleiro Fernando e entrou. Ponte, 2 a 0 . Este foi o quinto gol de Washington, por enquanto, artilheiro da Copa do Brasil. De volta ao Campeonato Paulista, a Ponte Preta defenderá a liderança isolada contra a Portuguesa de Desportos, sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.