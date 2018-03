Ponte vence Flu e se distancia da lanterna A Ponte Preta venceu o Fluminense, por 3 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, distanciando-se das últimas colocações da Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando o 22º lugar, com 17 pontos. O Fluminense é o 12º colocado, com 22. Foi a primeira vitória da Ponte sobre os cariocas, em jogos oficiais. Apesar do gramado encharcado, devido às chuvas, a Ponte começou melhor, criando boas chances. Mas depois do início empolgante, o time parou na marcação do Fluminense, que sentiu a falta de Romário, contundido, e não levou perigo ao gol de Lauro. O jogo caminhava para o empate no primeiro tempo, quando a Ponte abriu o placar. Aos 46 minutos, numa bola lançada na área, Romildo aproveitou o bate-rebate e tocou sem chance para o goleiro Kléber. Os cariocas reclamaram impedimento, mas a arbitragem validou o lance. Na segunda etapa, o Fluminense teve mais disposição, mas a Ponte ampliou o marcador. Aos 21 minutos, Fabrício Carvalho recebeu dentro da área, girou e bateu fraco. Kléber ainda desviou, mas a bola entrou. Só depois de sofrer o segundo gol é que o Fluminense tentou reagir. Zada fez jogada individual e chutou, mas Lauro fez boa defesa. A Ponte definiu o resultado aos 37, num contra-ataque. Jean aproveitou cruzamento e tocou para o fundo das redes de Kléber. Domingo, a Ponte recebe o Bahia, enquanto que o Fluminense tentará se reabilitar contra o São Paulo, no Maracanã.