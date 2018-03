Ponte vence Grêmio de virada A Ponte Preta conseguiu vencer o Grêmio, por 2 a 1, de virada, neste domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Acima de tudo foi uma vitória de muita aplicação do time campineiro, diante de um adversário visivelmente desconcentrado neste jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte chegou aos nove pontos, dois a menos que Grêmio. O tricolor gaúcho continua sem vencer fora de casa. Em cinco jogos conseguiu dois empates e perdeu três vezes. A Ponte, por sua vez, só venceu em casa: três vezes. O técnico Tite surpreendeu na escalação ao manter sua formação titular. Deixou de lado, após muita catimba nos últimos dias, sobre a possibilidade de poupar alguns titulares para o jogo contra o Independiente da Colômbia, no meio de semana, pela Copa Libertadores da América. A Ponte embora estivesse bem armada na marcação apresentava lentidão no meio campo, o que prejudicava seu ataque. O time gaúcho saiu na frente aos 21 minutos, quando a defesa não aliviou e a bola sobrou para Rodrigo Fabri, na entrada da grande área. Ele acertou um chute cruzado sem chances de defesa para o goleiro Alexandre Negri. Este foi o único gol no primeiro tempo, portanto, o Grêmio com 100% de aproveitamento nas finalizações. Mas tudo mudou no segundo tempo, por conta da Ponte Preta. No primeiro tempo, o técnico Abel Braga já tinha tirado o lateral Dênis para a entrada de Marquinhos. No início do segundo tempo colocou Jean no lugar de Vaguinho, desta vez muito apagado. As mudanças funcionaram muito bem e o time campineiro passou a dominar o jogo. O reinício de jogo foi um massacre. Fabrício Carvalho acertou o travessão aos 9 minutos. Aos 11 minutos, Sérgio Alves cobrou falta exigindo grande defesa de Danrlei. No minuto seguinte, ele mesmo marcou após receber o cruzamento de Fabrício Carvalho, ajeitar a bola e driblar Danrlei antes de empatar o jogo. O segundo gol não demorou a sair. Adrianinho cobrou falta perto da grande área, na medida, para a cabeçada de Romeu, aos 17 minutos. O técnico Tite tentou ganhar força ofensiva com as entradas de Cai o, Carlos Miguel e Basílio, todos com características ofensivas, mas não conseguiu. A Ponte Preta, outra vez, foi um time valente e de muita raça. Fez por merecer a vitória. Ficha Técnica: Ponte Preta 2 X 1 Grêmio. Gols: Rodrigo Fabri aos 21 minutos do primeiro tempo; Sérgio Alves aos 12 e Romeu aos 17 do segundo. Ponte Preta: Alexandre Negri; Dênis (Marquinhos), Gabriel, Gerson e Ronildo; Roberto, Romeu, Adrianinho (Nenê) e Vaguinho (Jean); Fabrício Carvalho e Sérgio Alves. Técnico: Abel Braga. Grêmio: Danrlei; Anderson Lima, Gavião, Claudiomiro e Roger; Tinga, Gilberto (Basílio), Roberto (Carlos Miguel) e Luis Mário (Caio); Rodrigo Fabri e Cristhian. Técnico: Tite. Árbitro: Márcio Resende de Freitas (Fifa-SC) Cartão amarelo: Gavião, Rodrigo Fabri e Fabrício Carvalho. Público: 3.936 pagantes. Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas.