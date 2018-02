Ponte vence Lusa no Canindé por 4 a 3 Um pouco mais de 600 torcedores acompanharam a vitória da Ponte Preta, de virada, sobre a Portuguesa, por 4 a 3, no estádio do Canindé, pelo torneio de repescagem do Campeonato Paulista, hoje à tarde. Foi uma vitória importante, fora de casa, para o time de Campinas, e um motivo de preocupação a mais para a Lusa, uma vez que o torneio define os times que cairão para a Série A2 em 2004. O jogo foi muito movimentado e com várias chances de gols desperdiçadas pelos dois times, embora essas jogadas tenham saído mais por falhas das respectivas defesas do que pela eficiência das jogadas de ataque. A Ponte Preta foi a primeira a ameaçar o gol adversário. O meia Wesley cabeceou uma bola na trave logo aos 4 minutos de jogo, aproveitando cruzamento de Luisinho Vieira. Em seguida a Portuguesa acertou o travessão do goleiro Alexandre Négri. A Portuguesa, até então, armava as suas principais jogadas pelo lado direito, aproveitando a fragilidade do lateral Ronildo. Mas foi a Ponte que poderia ter saído em vantagem: aos 20 minutos do primeiro tempo, o atacante Sérgio Alves chegou a marcar, mas o árbitro Romildo Correia anulou atendendo marcação de impedimento. O meia Roberto sentiu uma contusão, e o técnico Abel Braga decidiu substituí-lo por Isaias. Mas o meio de campo do time de Campinas apresentava sérias falhas de marcação e chegou a levar alguns sustos, como numa jogada de Alex Alves, que quase marcou, após dar um chapéu na defesa pontepretana, e depois foi impedido por Alexandre Négri. A Ponte ainda desperdiçou um pênalti. Aos 38 minutos, o atacante Sérgio Alves foi derrubado dentro da pequena área, e ele mesmo bateu. Gléguer, porém, espalmou. Poucos minutos depois a Portuguesa aproveitou-se de outra falha da zaga da equipe campineira e marcou. Alex Alves antecipou-se a um cruzamento pela direita e abriu o placar no Canindé. Ainda antes do fim do primeiro tempo, Édson Araújo iria perder outro gol feito para a Lusa, mandando por cima do travessão um outro cruzamento pela direita. No segundo tempo, Abel Braga substituiu o atacante Luisinho Vieira por Lucas e o meia Wésley por Elivélton. O técnico da Portuguesa, Luís Carlos Martins, trocou o atacante Édson, que passou mal no vestiário por causa do calor, por Róbson. Com Elivélton, o meio campo da Ponte ganhou mais criatividade e maior poder ofensivo. Logo aos 5 minutos, Adrianinho, livre de marcação, aproveitou um cruzamento de Sérgio Alves para empatar o jogo. A Portuguesa saiu novamente à frente do placar, com Alex Alves, em uma jogada que deixou em evidência a má fase do zagueiro Marinho. O atacante da Lusa chegou sozinho na disputa com Alexandre Négri e tocou na saída do goleiro. Marinho poderia ter tirado a bola, mas escorregou e não conseguiu evitar o gol. Aos 20 minutos, Elivélton, em boa jogada, cruzou pela esquerda e encontrou Lucas livre de marcação e a Ponte conseguiu novamente empatar o jogo. O meia Fabinho e Marinho tomaram cartões amarelos, o primeiro por desentender-se com Alex Alves e o segundo por reclamação. Até então os pontepretanos Isaias e Rodrigo já tinham recebido o cartão. O técnico Luiz Martins decidiu, então, tirar o zagueiro Júnior e substituí-lo por Luiz Henrique, mas a zaga da Lusa, principalmente seus laterais, apresentaram falhas crônicas. O atacante Sérgio Alves fez o gol mais bonito da partida, de cabeça, e virou o jogo para a Ponte Preta. Dois minutos depois, Róbson empatou numa disputa com o goleiro Alexandre Négri, em um lance que os jogadores da Ponte reclamaram de uma falta no goleiro. Por essas reclamações, Luciano Baiano também tomou cartão amarelo. Minutos antes do fim do jogo, Sérgio Alves garantiu a vitória da Ponte. Elivélton cruzou, o zagueiro Rodrigo ajeitou de cabeça e Sérgio Alves apenas completou. Neste lance, o goleiro Gléguer, até então um dos melhores em campo, falhou. A Ponte Preta volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Ituano em Campinas. A Portuguesa, por sua vez, irá à Jundiaí enfrentar o Paulista. FICHA TÉCNICA Portuguesa: Gléguer; Rissut, Júnior (Luiz Henrique), Marcelo Fernandes e Júlio, Capitão, Ricardo Lopes, Éder e Alex Alves; Granja e Édson Araújo(Róbson). Técnico: Luís Carlos Martins. Ponte Preta: Alexandre Négri; Luciano Baiano, Marinho, Rodrigo e Ronildo; Roberto (Isaias), Fábinho, Wésley (Elivélton) e Adrianinho; Sérgio Alves e Luisinho Vieira (Lucas). Técnico: Abel Braga. Gols: Alex Alves, aos 40 minutos do primeiro tempo; Adrianinho, aos 5, Alex Alves, aos 16, Lucas, aos 20, Sérgio Alves, aos 38, Róbson, aos 40, e Sérgio Alves, aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro: Romildo Correia Cartão Amarelo: Júlio, Capitão, Isaias, Rodrigo, Marinho, Fabinho e Luciano Baiano. Renda e público: não divulgados. Local: Estádio do Canindé, hoje à tarde.