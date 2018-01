Ponte vence nos pênaltis e é líder A Ponte Preta assumiu a liderança do Campeonato Paulista ao somar dois pontos na partida contra o São Caetano, neste domingo, em São Caetano, superando o São Paulo. Depois do empate por 2 a 2, no tempo normal, o time de Campinas ganhou o ponto extra nos pênaltis (1 a 0). Elivélton fez o gol. Piá e Washington erraram as outras cobranças da Ponte. No São Caetano, há cinco jogos seguidos sem vencer (três pelo Paulista e dois pela Taça Libertadores da América), Adãozinho, Sinval e Serginho desperdiçaram as cobranças. A chuva intensa prejudicou a partida. Praticamente não houve futebol. Só chutões e jogadas duras. Os raios que cairam na região do Estádio Anacleto Campanella assustaram os jogadores e os torcedores. O São Caetano fez 1 a 0 aos 19 minutos de jogo com Wagner, após falha da defesa adversária. A chuva aumentou no intervalo. Mesmo assim, os juízes Luís Remondine e João Luís dos Santos deram seqüência ao jogo no segundo tempo. Aos 30 segundos, Washington empatou. Aos 10 minutos, Romualdo cruzou, e Adãozinho fez 2 a 1 para o São Caetano. Washington, aos 23 minutos, marcou seu décimo gol e empatou a partida.