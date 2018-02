Ponte vence o América em Rio Preto A Ponte Preta assumiu a liderança isolada do Rebolo do Campeonato Paulista ao vencer o América, por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. A Ponte soma 10 pontos, enquanto o América permanece com seis pontos e ainda está ameaçado pelo rebaixamento. A penúltima rodada será completada neste sábado à tarde com cinco jogos. O América iniciou o jogo num ritmo alucinante. Criou várias chances de gols diante de um adversário atônito, que não impediu a abertura do placar aos 22 minutos. Maricá fez bela jogada pelo lado direito, chamando a atenção da marcação e tocou para a entrada em velocidade de Jales, que chutou forte para marcar seu 11º gol no Paulistão. A diretoria do clube, durante a semana, enviou ofício à Federação Paulista reivindicando a artilharia para seu atacante, que pode ser negociado com o futebol japonês. A Ponte "achou" o empate no final do primeiro tempo, quando Elivélton tocou para Adrianinho chutar cruzado, aos 42 minutos, para fazer 1 a 1. Logo no começo do segundo tempo, com mais vibração da Ponte, Elivélton fez o gol de desempate após receber passe de Sérgio Alves. O América se desesperou pela virada, mas ainda buscou o empate. Parou, porém, nas grandes defesas do goleiro Alexandre Negri. A situação ficou ainda mais fácil para o time da casa após os 25 minutos, quando o volante Humberto foi expulso, deixando a Ponte com um jogador a menos em campo. O time campineiro, então, só passou a se defender. No finalzinho ainda teve Izaias expulso. Mas, pela luta, mereceu a vitória. Ficha técnica América: Adinan; Maxsandro, Pedro Paulo e Fransérgio (Rovílson); Maricá, Souza, Mancuso (Washington), Fabinho e Heleno (Carlos Ashiler); Sérgio Lobo e Jales. Técnico: Roberval Davino. Ponte Preta: Alexandre Negri; Luciano Baiano, Rodrigo, Luis Carlos e Ronildo (Alan); Izaias, Elivelton (Angelo), Humberto e Adrianinho; Fabrício Carvalho (Gabriel) e Sérgio Alves. Técnico: Abel Braga. Gols: Jales aos 22 e Adrianinho aos 42 minutos do primeiro tempo; Elivélton a 1 minuto do segundo. Árbitra: Sílvia Regina de Oliveira Cartão amarelo: Luís Carlos, Adrianinho, Alexandre Negri, Souza, Fabinho, Heleno, Pedro Paulo e Fransérgio. Cartão vermelho: Humberto e Izaias. Local: Estádio do Teixeirão, em São José do Rio Preto.