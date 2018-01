Ponte vence o Atlético-PR na Arena O atacante Kahê, da Ponte Preta, jogou totalmente isolado no setor ofensivo do time, neste domingo à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), contra o Atlético Paranaense. Mas não perdeu uma das poucas bolas que chegaram a seus pés dando a vitória por 1 a 0 ao time campineiro na largada do Campeonato Brasileiro. A derrota acabou com uma série de 29 partidas invictas do Atlético em seu estádio. A Ponte Preta chegou a Curitiba com a proposta de segurar o jogo no meio-de-campo e, se possível, fazer um gol em uma jogada de rapidez. Conseguiu o que queria logo aos 8 minutos. Num lançamento de Harrison do meio-de-campo, Kahê ficou à frente de Diego, sem dificuldades para anotar o gol. "Estamos treinando isso bastante", afirmou Harrison. "A proposta de jogo deu certo." Depois disso a Ponte não criou praticamente mais nada, embora tenha chegado próximo do segundo gol numa cobrança de falta que bateu no travessão e na linha, no início do segundo tempo. Na maioria do jogo, no entanto, atuou recuado, apenas segurando os jogadores atleticanos que iam sentindo o nervosismo crescer à medida em que o tempo avançava e não conseguiam concluir as jogadas. Saíram de campo sob vaias da torcida. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005.