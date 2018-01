Ponte vence o Guarani na raça: 3 a 1 A Ponte Preta fez a festa no dérbi campineiro de número 177. Com um futebol simples, porém eficiente e de muita raça, a Ponte superou o Guarani, por 3 a 1, no estádio Brinco de Ouro, neste sábado à tarde. O herói do jogo foi o argentino Dario Gigena que marcou os três gols pontepretanos, simbolizando o espírito guerreiro do seu time. A vitória não tirou a Ponte da 18ª posição, agora com 43 pontos. O Guarani permanece em nono, com 50 pontos. A vitória foi justa, de um time humilde que soube respeitar suas limitações técnicas e se superou com muita dedicação. O Guarani não soube transformar em gols o seu maior domínio territorial, pecou por não finalizar com eficiência e por mostrar menos vibração que o rival. O primeiro tempo foi equilibrado, num jogo muito truncado e prevalecendo a marcação. Os dois times optaram pelo esquema 4-4-2 e o Guarani, em casa, conseguiu o domínio territorial em campo. Mas as chances de gols saíram para os dois lados. Jean e Gigena tiveram duas chances de cabeça para a Ponte, que explorou bastante o setor esquerdo de seu ataque. Do lado do Guarani, as principais oportunidades foram com Dinelson, de cabeça, com Gabriel salvando na pequena área, com o goleiro Lauro batido, e com Rafael Silva que aproveitou a falha do goleiro Lauro, com Gerson salvando também na pequena área. A Ponte voltou mais agressiva no segundo tempo, tentando levantar as bolas para o grandalhão Gigena. O argentino se transformou no herói do jogo. Aos 19 minutos ele abriu o placar, depois de receber passe de Jean e virar em cima de Leandro Guerreiro. A bola ainda desviou no bugrino, dificultando a defesa do goleiro Jean. O próprio argentino ampliou aos 23 minutos, cobrando pênalti, cometido por Rafael sobre o zagueiro Gabriel. Festa da pequena torcida pontepretana, com Gigena usando uma máscara de um gorila para festejar com os torcedores. O técnico Barbieri resolveu ganhar mais força, com Marquinhos no lugar de Dinelson e o atacante Rodrigão na vaga do volante Rafael. Abel Braga, da Ponte, reforçou sua marcação com as entradas dos volantes Ângelo e Conceição nos lugares de Waguinho e Piá. O Guarani diminuiu com Wágner aos 27 minutos, depois de bela jogada de Rodrigão, que deu um "chapeú" num zagueiro e chutou forte. O goleiro Lauro rebateu e Wágner completou. Na tentativa de buscar o empate, o Guarani ficou exposto aos contra-ataques. Num deles, Gigena tentou ajeitar a bola para Nenê dentro da área, mas a bola tocou no braço de Leandro Guerreiro, que estava caído no chão. O juiz considerou o lance proposital e marcou pênalti. Na primeira cobrança, o goleiro Jean se adiantou e o juiz mandou voltar sob os protestos dos bugrinos. O próprio Gigena bateu, desta vez forte, do lado direito de Jean, do mesmo lado do primeiro pênalti. Final justo: 3 a 1. A história de Guarani e Ponte Preta agora aponta 177 jogos. A vantagem ainda é do Bugre, com 63 vitórias e 56 derrotas. Houve ainda 57 empates e uma partida realizada em 1912 com resultado desconhecido. Os dois times agora têm a semana toda para pensar na 37ªrodada. O Guarani vai receber, sábado, dia 18, o Fluminense, enquanto a Ponte Preta enfrentará o Corinthians, no Pacaembu, domingo, dia 19.