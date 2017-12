Ponte vence Paraná mas deve perder técnico A Ponte Preta acabou com o aproveitamento 100% que o Paraná tinha em casa e ganhou por 1 a 0, neste domingo, no estádio Pinheirão, em Curitiba. Em compensação, o clube de Campinas está perdendo seu treinador: Estevam Soares recebeu proposta do Palmeiras e deve fechar negócio nesta segunda-feira. Com a vitória, a Ponte chegou aos 14 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Paraná permanece com 10. Empolgado com seu bom aproveitamento em casa, o Paraná foi para cima da Ponte Preta, mas de forma desordenada, sem criar grandes jogadas. Desfalcado de Marcus Vinícius, o técnico Estevam Soares surpreendeu e armou sua equipe no esquema 3-5-2, anulando o meio-campo adversário. Tanto que o primeiro chute do Paraná ao gol da Ponte saiu apenas aos 42 minutos, com Wellington Paulista. Logo em seguida, num contra-ataque, o time de Campinas fez seu gol. Aos 45, Vânder avançou sem marcação e tocou para André Cunha, que chutou forte no canto de Flávio. O Paraná esboçou uma reação no segundo tempo. Aos 4 minutos, Adriano perdeu grande chance, ao cabecear sozinho na pequena área. E aos 8, William chutou forte para Lauro fazer uma difícil defesa. Depois do jogo, Estevam comentou a possibilidade de deixar a Ponte para substituir Jair Picerni. "Houve uma conversação com a diretoria, ela está ciente que há interesse e a coisa está bem encaminhada. O Palmeiras é um grande clube e é um sonho de qualquer profissional treinar uma equipe grande", disse o treinador.