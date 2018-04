Ponte vence Penapolense e fatura troféu do Interior

CAMPINAS - A Ponte Preta é a primeira equipe a conquistar duas vezes o troféu Campeão do Interior do Campeonato Paulista. Com três gols ainda no primeiro tempo, o time de Campinas venceu o Penapolense, por 4 a 2, na noite deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli. Destaque para o atacante William, que marcou duas vezes e chegou a 13 gols, deixando para trás Neymar, que tem 12 gols, na liderança da artilharia.

Foi o segundo título da Ponte na competição desde que a disputa foi criada neste novo formato em 2006. O outro troféu do time campineiro foi conquistado em 2009 sobre o Grêmio Barueri. Também já faturaram o torneio Noroeste (2006), Guaratinguetá (2007), Barueri (2008), Botafogo (2010), Oeste (2011) e Mogi Mirim (2012).

Além do troféu, o campeão do Interior também tem direito a uma premiação em dinheiro de R$ 250 mil. Após um acordo entre os clubes, ficou definido que a Ponte terá direito a R$ 150 mil e o Penapolense receberá R$ 100 mil, por conta da venda do lateral Rodrigo Biro aos campineiros.

A vitória deste sábado foi construída ainda no primeiro tempo. O time da casa imprimiu um ritmo alucinante no começo e abriu o placar aos seis minutos. Após dividir com o goleiro Marcelo, o meia Chiquinho só teve o trabalho de empurrar para o gol livre.

Após o Penapolense esboçar uma reação, os donos da casa se beneficiaram da expulsão do volante Fernando, aos 30 minutos. Com um a mais, o segundo gol saiu aos 38 minutos. O atacante Rildo cruzou rasteiro para a área, da direita, e o artilheiro William, mesmo desequilibrado, completou no alto.

O terceiro gol saiu em um lance polêmico. O árbitro Leandro Bizzio Marinho viu um empurrão em William na área e assinalou pênalti, aos 41 minutos. Dois minutos depois, o próprio atacante foi para a cobrança e marcou. Foi o 13.º gol do artilheiro do Paulistão, à frente de Neymar, que vai entrar em campo neste domingo, diante do Corinthians, pelo título estadual.

No segundo tempo, a Ponte ainda ampliou com o meia Adrianinho, aos 29 minutos, em chute de fora da área, no ângulo. O goleiro Samuel falhou. Os visitantes conseguiram descontar aos 35 minutos, com o volante Anderson Carvalho completando cruzamento rasteiro. E nos acréscimos, aos 48 minutos, com Guaru cobrando pênalti.

Agora, a Ponte volta a focar suas atenções na estreia do Brasileirão. O time alvinegro encara o São Paulo, no próximo domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Penapolense espera sua estreia na Série D contra o Metropolitano, no dia 2 de junho, em Penápolis.

PONTE PRETA 4 X 2 PENAPOLENSE

PONTE PRETA - Edson Bastos; Cicinho, Cléber, Diego Sacoman (Ferron) e Uendel; Baraka, Alef (Adrianinho), Chiquinho e Ramirez; Rildo (Alemão) e William. Técnico - Guto Ferreira.

PENAPOLENSE - Marcelo (Samuel); Luis Felipe, Perez, Gualberto e Alessandro; Anderson Carvalho, Fernando, Neto (Biro) e Guaru; Fio e Geuvânio. Técnico - Pintado.

GOLS - Chiquinho, aos 6, William, aos 38 e, de pênalti, aos 43 minutos do primeiro tempo. Adrianinho, aos 29, Anderson Carvalho, aos 35, e Guaru, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Rildo e Ramirez (Ponte Preta); Neto, Fernando, Perez, Guaru e Geuvânio (Penapolense).

CARTÃO VERMELHO - Fernando (Penapolense).

RENDA - R$ 46.958,00.

PÚBLICO - 8.769 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).