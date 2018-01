Ponte vence Rio Branco-MG: 2 a 0 No seu primeiro teste na temporada, a Ponte Preta venceu o Rio Branco de Andradas-MG, por 2 a 0, neste domingo cedo, no complexo Oscar Inn, em Águas de Lindóia. O técnico Abel Braga, animado com o desempenho do time, já adiantou que não pretende mudar muita coisa em relação ao Paulistão de 2003, que começa para o time no dia 26 de janeiro, contra o Ituano, em Itu. O técnico ressaltou o empenho dos jogadores, que passaram a semana sob um ritmo forte de treinamentos, principalmente físicos. Foram 15 sessões acumuladas sob o comando do fisicultor Cristiano Nunes. Os gols da Ponte foram marcados por Fabrício Carvalho aos 21 e Luizinho Vieira aos 41 minutos do primeiro tempo. O objetivo, agora, é intensificar os treinos com bola, tanto que já estão marcados mais dois amistosos para esta semana. Quarta-feira à tarde diante do União São João e sábado diante da Internacional. Ambos serão disputados em Águas de Lindóia.