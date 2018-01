Ponte vence União Barbarense por 2 a 1 A Ponte Preta reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Paulista. Jogando na tarde deste sábado no Estádio Moisés Lucarelli, o time de Campinas venceu o União Barbarense por 2 a 1. Assim, o time campineiro voltou a vencer depois de duas derrotas (para União são João e Paulista) e chegou aos sete pontos, assumindo temporariamente a 14.ª posição. Já o União Barbarense permanece na 12.ª posição, com oito pontos. Pressionada pela má campanha e pela própria torcida, decepcionada com os últimos resultados, a Ponte Preta começou em cima do adversário. Logo aos oito minutos, o atacante Roger recebeu na cara do gol, mas concluiu fraco e facilitou a defesa do goleiro Neneca. Após a pressão inicial, o União, aos poucos, foi equilibrando as ações. As cobranças de faltas feitas pelo lateral Dykson eram as principais chances de perigo para os visitantes. Aos 35 minutos a Ponte sofreu uma baixa considerável. O meia Harison, contundido, deu lugar a Danilo. Com a saída do principal destaque da Ponte no Paulistão, o União Barbarense começou a desperdiçar oportunidades. Aos 40 minutos, Zaltron partiu da intermediária com liberdade, mas finalizou errado. O segundo tempo começou movimentado. Logo aos dois minutos, Júlio César lançou Romualdo e o goleiro Neneca o derrubou: pênalti. O atacante Roger bateu com categoria e marcou o primeiro da Ponte. A vantagem melhorou as coisas para os campineiros que continuaram a pressionar o adversário. Aos 19 minutos, o zagueiro Rafael Santos aproveitou bola alçada na área e quase marcou o segundo de cabeça. Mas de tanto pressionar finalmente a Ponte aumentou o placar. Aos 21 minutos Júlio César cruzou na área e o lateral-direito Rissut cabeceou e marcou. O gol foi um prêmio ao jogador, que não jogava há mais de um ano devido a uma contusão no joelho. O União tentou a reação na base da disposição. Diminuiu num chute forte de Zaltron, aos 36 minutos, da entrada da grande área. Depois ainda teve mais duas chances, mas a Ponte conseguiu segurar a vitória, justa por sua maior disposição no segundo tempo. A Ponte volta jogar na próxima quarta-feira contra o Corinthians na capital, enquanto o União também vai a São Paulo, para enfrentar a Portuguesa.