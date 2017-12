Ponte vende cerca de mil ingressos Cerca de mil torcedores compraram ingressos nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli, para acompanhar a Ponte Preta em São José do Rio Preto, domingo, contra o Corinthians, na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. Mesmo com o mando de jogo sendo do time de Campinas, sua torcida será minoria no estádio Benedito Teixeira. Atendendo solicitação da Federação Paulista de Futebol, a direção da Ponte encaminhou os ingressos restantes - três mil - para Rio Preto. As bilheterias do Moisés Lucarelli estarão fechadas neste sábado, quando as torcidas organizadas esperam acertar os últimos detalhes para a caravana até o local do jogo de domingo.