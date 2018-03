Ponte viaja com Roger escalado A delegação da Ponte Preta já viajou nesta quinta-feira à noite para Fortaleza (CE), onde enfrentará o Fortaleza, sábado à tarde, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo dando como certa a sua saída do clube, o atacante Roger está confirmado no time titular. "Meu procurador já acertou tudo com o São Paulo, mas como ainda falta um acordo com a Ponte Preta eu vou jogar, porque quero marcar mais gols", disse. Roger é o artilheiro do clube campineiro na atual temporada, com 12 gols. A Ponte Preta tem direito a 45% do total de sua multa contratual, enquanto que o empresário Juan Figer ficará com a outra parte (55%). O valor da negociação giraria em torno de US$ 1,5 milhão. Com o zagueiro Luís Carlos confirmado na vaga de Galeano, suspenso com três cartões amarelos, o time está definido no esquema 4-5-1. Com sete pontos, a Ponte ocupa a quarta posição na classificação.