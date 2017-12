Ponte vira motivo de piada em Campinas A Ponte Preta já não sabe mais onde fica o fundo do poço. Na véspera da importante partida diante do São Paulo, neste domingo, às 18 horas, no Moisés Lucarelli, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria se desdobra para resolver os problemas financeiros e conseguir manter um mínimo de jogadores no elenco. Só neste ano, 21 atletas deixaram o clube. A crise tem gerado brincadeiras da torcida do Guarani, eterno rival da Ponte. Para elas, o programa de televisão Big Brother Brasil, da TV Globo, estaria servindo de exemplo no Moisés Lucarelli, pois a cada semana tem um novo eliminado, ou seja, mais um atleta que deixa o clube. O atacante Luizinho Vieira, que havia deixado o clube reclamando sete meses de salários atrasados, mudou de idéia e resolveu permanecer na equipe até o final da competição, após a promessa de ter sua situação resolvida ainda nesta semana. Por outro lado, o meia Nenê não teve a mesma paciência e pediu a rescisão contratual. Segundo o gerente de futebol Ronaldão, amargar o banco de reservas teria sido o principal motivo de Nenê. "Ele estava descontente com a reserva e preferiu seguir seu caminho. Nós tentamos contornar a situação, mas o jogador estava irredutível e tivemos que acatar sua decisão", explicou o dirigente. O zagueiro Rodrigo, que havia sumido sem dar explicações e entrou com liminar para ficar com seus direitos federativos, perdeu em primeira instância na Justiça do Trabalho. Mesmo assim, o jogador deverá recorrer da decisão. Ocupando a 21ª posição, com 46 pontos, o clube luta ainda contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, o confronto contra o São Paulo é encarado como uma decisão. A diretoria baixou os preços dos ingressos de arquibancadas para R$ 10,00, com meia entrada a R$ 5,00. São 10 mil bilhetes promocionais à disposição dos torcedores da Ponte. O técnico Abel Braga ainda não confirmou, mas praticamente definiu a equipe. Na lateral-direita, Carlos Alexandre será o substituto de Marquinhos, que cumpre suspensão automática. Já o meio-de-campo deverá ser formado por Ângelo, Romeu e Adrianinho. Piá, retornando de suspensão, fica como opção.