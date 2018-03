Ponte vive expectativa de reaver os pontos O capítulo final da novela "Roberto" deve acontecer na noite desta quinta-feira. Os auditores do STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) vão se reunir no Rio de Janeiro para julgar o recurso da Ponte Preta, que espera reaver os quatro pontos perdidos na justiça pelo uso irregular do volante nas duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube pontepretano acredita que possa garantir a volta dos quatro pontos e pular da 19ª para a 12ª posição, justamente em lugar do Guarani, seu maior rival. "Acredito que vamos conseguir os pontos de volta, pois eles são nossos e não tem motivo para perdermos. Fizemos tudo dentro da normalidade", disse o gerente de futebol da Ponte Preta, Marco Ribeiro. Toda a confusão começou quando o volante Roberto foi expulso de campo na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Fluminense. O jogador foi julgado à revelia e pegou duas partidas de suspensão. A Ponte Preta, de posse do Boletim Informativo Diário (BID), escalou o jogador nas primeiras rodadas porque Roberto constava na lista dos liberados para jogar. Só que a CBF alega que o volante estava suspenso porque o time de Campinas não converteu a pena em multa. Coincidência, ou não, assim que o departamento técnico da CBF divulgou o problema, o nome de Roberto simplesmente desapareceu do BID para a terceira rodada. A Ponte Preta, precavida, não escalou o jogador na terceira e quarta rodadas do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a Ponte tentando provar que estava com a razão, os auditores do STJD optaram, em decisão unânime, pela retirada dos pontos do empate em 1 a 1 com o Inter e vitória sobre o Juventude por 1 a 0 e repassaram aos adversários. Vitória - A Ponte Preta conseguiu a primeira vitória no tribunal nesta terça-feira. O julgamento do lateral-direito Mantena pela expulsão diante do Figueirense terminou com uma pequena multa. Com isso, Abel Braga ganha mais uma opção para a lateral- direita, que tem ainda Marquinhos e Dênis na briga por um lugar entre os 11 titulares. Seu próximo jogo será contra o Vsco da Gama, sábado à tarde, em São Januário, no Rio.