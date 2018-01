Ponte volta a sonhar com Sul-Americana As vitórias da Ponte Preta sobre Fortaleza e Paraná, ambas em Campinas, devolveram a confiança ao time campineiro que voltou a sonhar em garantir, pelo menos, uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Este é um objetivo único na história do clube de 105 anos, que jamais participou de uma competição de caráter internacional. De olho neste objetivo, a Ponte pensa em vencer o Vasco da Gama, quinta-feira, em São Januário. Por enquanto, a meta está sendo cumprida, já que ocupa a oitava posição no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. O técnico Estevam Soares tem alguns problemas. O meia Élson e o lateral Luciano Baiano sentem contusões e foram poupados dos treinos desta terça-feira. Além deles, o treinador não poderá contar com os meias Danilo e Rafael Ueta, suspensos com três cartões amarelos. Enquanto isso, a diretoria segue atrás de reforços. Apesar de não antecipar nenhum nome, os dirigentes estão tentando a contratação de um meia e um atacante.