Ponte volta atrás e fica com Luciano Um dia depois de ser apresentado como reforço do Ituano, o lateral-direito Luciano Baiano acabou voltando atrás e acertou sua permanência na Ponte Preta. Isso aconteceu porque o empresário do jogador, Oliveira Júnior, não havia conseguido acertar a renovação com o clube de Campinas e assim, ele foi levado para o time de Itu, onde o empresário é o responsável pelo departamento de futebol. Mas, depois de outra reunião nesta sexta-feira, ambas as partes finalmente conseguiram chegar a acordo. Luciano Baiano se apresenta à Ponte neste sábado e já viaja para Monte Sião, sul de Minas Gerais, onde o elenco realiza sua pré-temporada. Com isso, a Ponte Preta busca agora um reforço para o meio-de-campo. O jogador a ser contratado pode ser Alexandre, pedido pessoal do técnico Abel Braga.