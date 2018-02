Ponte x Guarani fica para o sábado O dérbi, maior clássico campineiro que envolve os rivais Ponte Preta e Guarani, será disputado mesmo numa data e num horário impróprios: sábado, dia 10 de julho, às 20h30, no Majestoso. A decisão é o diretor técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Virgílio Elíseo, alegando não haver mais tempo hábil para uma mudança que só agora foi solicitada. O problema é que este jogo está previsto dentro da programação da televisão em canal fechado, junto com mais três jogos, dois deles também clássicos: Fluminense x São Caetano, Figueirense x Criciúma e Atlético-MG x Cruzeiro. "Agora não dá tempo de se achar um outro jogo para a transmissão", alegou o diretor da CBF, mesmo reconhecendo o tempo legal de 10 dias, previsto por norma e pelo Estatuto do Torcedor. Outro problema é que esta 14ªrodada será toda disputada no sábado, porque domingo, dia 11, o Brasil vai estar jogando pela Copa América. O técnico Marco Aurélio Moreira, pela manhã, se reuniu com o supervisor Ronaldão de Jesus e com o vice-presidente, Marco Antônio Eberlin, garantindo que manterá sua palavra e ficará no clube até o final do ano. Seu nome esteve cogitado pelo Internacional, que demitiu Lori Sandri. Marco Aurélio está mais preocupado é com a formação do time para o jogo contra o São Paulo, sábado, às 16 horas, no Morumbi. A sua principal dúvida está no ataque, onde três jogadores brigam por duas vagas: Júlio César, Anselmo e Weldon, que volta de sus pensão automática. Ele também não corre risco de ter uma punição, uma vez que o STJD do Rio adiou para a próxima semana os julgamentos. Sem o zagueiro Gustavo e o volante Marcus Vinícius, suspensos com dois cartões amarelos, o técnico já definiu que Rafael Santos e Ângelo entram no time. O time realizou um coletivo em Valinhos nesta tarde.