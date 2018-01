Ponte x Palmeiras adiado para dia 19 O jogo entre Ponte Preta e Palmeiras foi novamente adiado, nesta quinta-feira, mas, desta vez, não por causa da guerra das televisões e sim por excesso de zelo da Ponte com o gramado de seu estádio, o Moisés Lucarelli. O clube pediu à Federação Paulista de Futebol (FPF) que o jogo fosse feito em outra data e a entidade aceitou. De acordo com os ponte-pretanos, o campo, recém-reformado, não tinha condições de receber a partida, por causa das fortes chuvas na madrugada e na manhã desta quinta-feira. "Passamos 80 dias reformando o gramado e gastamos R$ 80 mil, não poderíamos perder todo o trabalho em um dia", declarou Marco Antônio Eberlim, vice-presidente. O fato deixou os palmeirenses extremamente irritados, porque, além do prejuízo financeiro por causa de gastos com hotel e alimentação - cerca de R$ 30 mil -, ficaram três dias "presos" em Campinas sem quase poder treinar. A FPF remarcou o confronto para as 20h30 do dia 19 de fevereiro. Mesma data em que jogam Guarani x Pelotas, pela Copa do Brasil, também em Campinas. É possível, portanto, que haja nova mudança. O adiamento do confronto serviu, também, de justificativa para a FPF. Na quarta-feira, a entidade havia alegado que o jogo não poderia ser realizado por causa das chuvas, embora o real motivo fosse a briga entre SBT e Globo. Como nesta quinta-feira choveu tanto quanto no dia anterior, seria incoerência manter Ponte x Palmeiras. Cerca de 500 ingressos tinham sido vendidos e continuarão tendo validade para o dia 19. Depois de mais um dia perdido, a delegação do Palmeiras chegou no início da noite a São Paulo. O elenco treina, nesta sexta-feira, em dois períodos e, no domingo, enfrenta o União Barbarense, no Palestra Itália. A diretoria deve anunciar o desligamento do atacante Dodô do clube. Marcel Figer, filho de Juan Figer, empresário do jogador, está tratando do assunto com o presidente Mustafá Contursi. Dodô também não quer mais ficar no Palmeiras.