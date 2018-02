Ponte x Santista: jogo de seis pontos A Ponte Preta tem uma boa chance de se afastar da zona do rebaixamento e para isso precisa vencer a Portuguesa Santista, neste sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em jogo de seis pontos válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O time da casa ocupa a 15ª posição com 10 pontos ganhos, enquanto a Briosa está em 12º lugar com 13. A vitória sobre o Rio Branco, no último sábado, fora de casa por 1 a 0, melhorou o clima no Majestoso, onde o time venceu duas vezes e perdeu outras três. "O resultado positivo melhorou o astral dos jogadores. Espero que este bom momento seja mantido", disse o técnico Vadão. Para a partida, o treinador poderá contar com o meia Harison, recuperado de uma contusão na coxa. No entanto, por precaução, Vadão não vai colocá-lo desde o início. "O Harison está recuperado, mas fisicamente ainda não está no ideal", justificou. Sem a presença do meia e artilheiro da temporada com seis gols, o time será o mesmo que iniciou a partida contra o Rio Branco, no esquema de 3-5-2. A Portuguesa Santista tenta evitar os problemas constrangedores da última semana, quando oito jogadores tiveram sérias complicações intestinais após o jantar em um hotel de Campinas às vésperas do jogo contra o Guarani. Por precaução, a diretoria optou por não concentrar na cidade. O técnico Sérgio Guedes optou por fazer algumas mudanças. Segundo ele, o time poderia ter rendido melhor na derrota para o Guarani, por 1 a 0. Contra a Ponte, a novidade será a entrada de Jaílson no meio-campo no lugar de Reinaldo.