Popó obtém vitória contra ex-empresários Durou menos de cinco minutos, como os nocautes de Acelino ?Popó? Freitas, o julgamento do pedido de suspensão da liminar com a qual o campeão mundial dos superpenas consegue lutar desde 2001, quando brigou com a empresa Oficina de Idéias. A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia manteve a liminar nesta quarta-feira, por 3 votos a 0, rejeitando o pedido de cassação feito pelos advogados dos empresários Ruy Pontes e Luiz Dórea, proprietários da Oficina de Idéias. Esta é a quarta vez que Popó vence seus antigos empresários na Justiça baiana. Agora, o processo volta para a 23ª Vara Cível da Bahia, onde será julgado o mérito. Os advogados do pugilista movem uma ação contra a Oficina de Idéias primeiro para desvincular Popó da empresa, depois cobrando R$ 3,5 milhões de indenização pelos supostos prejuízos que ele teve quando lutava para os seus antigos agentes. Descontraído e tendo que dar dezenas de autógrafos para funcionários do Tribunal de Justiça enquanto aguardava o inicio da sessão, Popó não escondia a decepção em relação a Ruy Pontes e Luiz Dórea, a quem considerava amigos. Disse que enquanto esteve vinculado à Oficina de Idéias era "explorado e roubado", lembrando que recebia apenas 25% dos recursos arrecadados com suas lutas e os empresários ficavam com 75%. "Desejo toda a sorte do mundo para eles, mas quero distância desse pessoal, quero lutar honestamente" afirmou Popó. O advogado do pugilista, Antonio Garrido Júnior, explicou que o primeiro contrato para lutar assinado por Popó foi com a Banner Promotion, do empresário Artur Pelulo (que atualmente organiza as lutas internacionais do campeão), em 1997. "Depois disso, enganado na sua boa fé, ele assinou outro contrato com a Oficina de Idéias, um contrato leonino com itens absurdos como o percentual de 25% destinado a ele que faz o espetáculo", revelou. Garrido informou que pela Lei Muhammad Ali dos Estados Unidos o mínimo que um lutador deve receber dos recursos arrecadados numa luta é 67% e o seu manager, 33%. Não foi difícil para ele provar nos EUA que o primeiro contrato de Popó com a Banner é o que vale. Com os mesmos argumentos, Garrido luta para desvincular o lutador da Oficina de Idéias. Após vibrar com o resultado desta quarta-feira, Popó chorou e admitiu que agora terá mais tranqüilidade para treinar para a próxima luta, marcada para o dia 3 de janeiro, provavelmente no Cassino Foxwoody, nos Estados Unidos, contra um adversário que ainda será escolhido.