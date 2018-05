Por 1º lugar na chave, Rhodolfo promete Flamengo em busca da vitória na Argentina

Passada a felicidade e o alívio pela garantia da vaga às oitavas de final da Libertadores, o Flamengo quer agora garantir a primeira colocação do Grupo D do torneio. Para isso, porém, terá a difícil missão de derrotar o River Plate em pleno Monumental de Núñez, nesta quarta-feira.

"Pressão sempre vai ter. Em qualquer competição que o Flamengo entrar, entra para brigar por título. Sentimos que era nossa obrigação classificar. Pelos nossos torcedores, pelo grupo e também pelo peso dessa camisa do Flamengo. Conseguimos a classificação e o objetivo agora é buscar o primeiro lugar do grupo", declarou o zagueiro Rhodolfo nesta segunda-feira.

O time rubro-negro ocupa o segundo lugar da chave, com nove pontos, dois atrás do River. Para alcançar a ponta, Rhodolfo sabe que o Flamengo terá que se superar em Buenos Aires. "Vai ser difícil jogar lá, mas sabemos da nossa qualidade. Podemos chegar lá e vencer", considerou.

O zagueiro será uma das novidades do Flamengo diante do River. Com Juan e Réver lesionados, ele vai formar dupla com o jovem Léo Duarte. E Rhodolfo fez questão de exaltar a qualidade e a personalidade de seu companheiro, que tem apenas 21 anos.

"O Flamengo tem zagueiros de qualidade. Não chegaram aqui por acaso. São novos, mas Léo e Thuler são excelentes. De seis jogos, o Léo ficou quatro partidas sem levar gol, isso dá moral. O Léo nos escuta muito e tenho certeza que será um grande zagueiro", comentou.

O Flamengo treinou nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Cotado para substituir o suspenso Diego, Geuvânio sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e precisou deixar a atividade mais cedo. O técnico Maurício Barbieri fez mistério e não confirmou a escalação para o confronto.