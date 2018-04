Por agressão, Rafinha é suspenso por 2 jogos no Bayern

MUNIQUE - O lateral-direito brasileiro Rafinha, do Bayern de Munique, foi punido nesta quarta-feira com dois jogos de suspensão e ainda recebeu uma multa de 15 mil euros (cerca de R$ 40 mil) após ter sido expulso no empate por 1 a 1 com o Borussia Dortmund, no último sábado, pelo Campeonato Alemão.

Reserva da equipe alemã atualmente, Rafinha acabou punido após agredir com uma cotovelada o meia polonês Jakub Blaszczykowski, do Borussia, no segundo tempo do duelo que foi uma prévia da final da Liga dos Campeões, que os dois times travarão no próximo dia 25, no Estádio de Wembley, em Londres.

Por meio de comunicado publicado em seu site oficial, a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) disse que o brasileiro foi punido por "comportamento antidesportivo". Além da cotovelada que gerou a sua expulsão, Rafinha foi flagrado prensando o seu dedo indicador da mão direita contra o rosto do adversário logo depois da sua expulsão.

Por causa da suspensão, Rafinha não poderá mais defender o campeão antecipado Bayern de Munique nas duas rodadas finais deste Campeonato Alemão, pois, além de cumprir a pena automática provocada pelo cartão vermelho, ele recebeu um jogo extra de gancho aplicado pela DFB. Apenas para cumprir tabela, o time ainda enfrentará o Augsburg e depois fechará a sua campanha vitoriosa diante do Borussia Monchengladbach.